شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة يابانية وشبح إندونيسي.. حسابات تأهل السعودية مباشرة للمونديال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضع المنتخب السعودي فرصه في التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم وضع المنتخب السعودي فرصه في التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2026 على المحك بتعادله مع اليابان من دون أهداف مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة من التصفيات. النقطة أبقت الأخضر في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف أستراليا الوصيف التي فازت على الصين، وأصبح رصيدها 13 نقطة. أما منتخب اليابان الذي حسم تأهله للمونديال منذ الجولة الماضية، فزاد رصيده إلى 20 نقطة. ويتأهل أول منتخبين عن كل مجموعة آسيوية مباشرة للمونديال، بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع ضمن الملحق المؤهل للبطولة. وستكون المنافسة محتدمة في آخر جولتين بين المنتخب السعودي والأسترالي ومعهما إندونيسيا التي زادت الضغط على الأخضر وبات في رصيدها 9 نقاط بعد فوزها اليوم على البحرين (1-0). خدمة يابانية لم يعد بإمكان المنتخب السعودي أن يتأهل مباشرة إلى نهائيات المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من دون الحصول على مساعدة المنتخب الياباني. وسيلعب الأخضر في الجولة المقبلة خارج أرضه ضد البحرين في 5 يونيو/حزيران. وفي المقابل سيحل المنتخب الياباني ضيفا على أستراليا، ومن ثم ستكون الجولة التاسعة في غاية الأهمية للأخضر، لكنه سيكون في موضع المترقب لمساعدة يابانية مع ضرورة فوزه على البحرين. وتكمن أهمية تلك الجولة في أنها تسبق لقاء ختام التصفيات الذي سيستضيف فيه منتخب السعودية نظيره الأسترالي. حسابات التأهل يحتاج المنتخب السعودي للفوز على البحرين في المنامة ثم الفوز على أستراليا (10 يونيو/حزيران) في السعودية ليصبح رصيده 16 نقطة، بشرط تعثر أستراليا أيضا أمام اليابان بالخسارة أو حتى التعادل. وحينها سيتوقف رصيد أستراليا عند 13 نقطة أو يزيد نقطة واحدة. وإن حدث ذلك السيناريو المثالي سيضمن الأخضر البطاقة الثانية المؤهلة بشكل مباشر لكأس العالم 2026. أما أستراليا فإن فوزها على منتخب اليابان سيجعلها تحجز بطاقة الصعود المباشر، إذ سيصبح رصيدها 16 نقطة، ومن ثم ستنهي تماما أحلام الأخضر الذي سيتجه للملحق؛ نظرا لتقدم "الكانجارو" بفارق 3 نقاط، إضافة إلى فارق الأهداف التسعة. وتلعب ورقة "الأهداف" دورا حاسما في التأهل، إذ سيتم الاعتماد أولا على فارق الأهداف الإجمالي، يليه إجمالي عدد الأهداف المسجلة، وأخيرا يتم اللجوء لنتائج المواجهات المباشرة. وأخيرا، سيحتاج المنتخب الإندونيسي (9 نقاط) لسيناريو أصعب بانتظار عثرات درامية للسعودية وأستراليا، إذ سيواجه الصين في ملعبه ثم يختتم التصفيات على أرض اليابان، في الجولتين المقبلتين. وفي حال فوز إندونيسيا في المباراتين المقبلتين سيصبح رصيدها 15 نقطة، مقابل 11 للسعودية و14 لأستراليا في حال تعثر الأخيرين أمام البحرين واليابان ثم تعادلهما في مواجهتهما بالجولة الختامية. وهذا السيناريو شبه الخيالي سيصعد بإندونيسيا إلى المركز الثاني ومن ثم ستحصل على بطاقة التأهل الثانية المباشرة للمونديال عن هذه المجموعة.

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