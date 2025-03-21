شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل فلسطين.. مانديلا يصل إلى العاصمة صنعاء مع وفود عربية ودولية "صورة حصرية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت إلى مطار صنعاء الدولي خلال الساعات الماضية، وفود عربية ودولية للمشاركة في المؤتمر الثالث “فلسطين قضية الأمة المركزية” الذي سيعقد في العاصمة صنعاء خلال الفترة 22 – 25 رمضان بمشاركة وفود عربية وإسلامية ودولية.

حيث وصل إلى مطار صنعاء البرلماني في جنوب افريقيا “زيولفين مانديلا” حفيد الزعيم نيلسون مانديلا، ورئيس شبكة RT مكتب لبنان ستيفن سيوني، والناشط الإعلامي والمخرج التلفزيوني بجمهورية مصر العربية ممدوح علوان عطية.

وفي مؤتمر صحفي أعرب ممثلو الوفود عن سعادتهم بالحضور للمشاركة في المؤتمر الثالث التي تستضيفه صنعاء العزة والشموخ والصمود والمدد للقضية الفلسطينية.. منوهين بحسن الاستقبال في مطار صنعاء الدولي.

وأكدوا أن المؤتمر الثالث لفلسطين سيعقد هذه المرة في وضع إقليمي ودولي مختلف، وفي ظل الموقف المشرف لصنعاء في إسناد غزة انطلاقا من المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والدينية.

كان في استقبالهم رئيس لجنة العلاقات الدولية بمؤتمر فلسطين الثالث عبدالله أبو الرجال، ورئيس لجنة الاستقبال صالح الخولاني وأعضاء اللجنة.

هذا وكان رئيس الوزراء الأسبق بالجمهورية العراقية الشقيقة عادل عبد المهدي قد وصل أمس إلى مطار صنعاء للمشاركة في المؤتمر الثالث “فلسطين قضية الأمة المركزية”.

فيما ستصل بقية الوفود العربية والدولية إلى مطار صنعاء الدولي للمشاركة في المؤتمر.