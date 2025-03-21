شكرا لقرائتكم خبر عن الحو ثيون يصدرون بيان عسكري الان ويعترفون بهذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلقت جماعة الحوثي في صنعاء بيان عسكري الان.

كريتر سكاي تنشره كما جاء:

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 - 21 مارس 2025م

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} صدقَ اللهُ العظيمُ

نُصرةً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ المجرمِ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزةِ

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ جنوبيَّ منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فَرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2 وحققتْ هذه العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضل الله.

وتعدُّ هذه العمليةُ هي الثانيةُ خلالَ 24 ساعة

إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ المساندةِ لغزةَ لن تتوقفَ مهما استمرَّ العدوانُ الأمريكيُّ وإن هذه العملياتِ بالإضافةِ إلى حظرِ الملاحةِ الإسرائيليةِ سوف تستمرُ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 21 من رمضان 1446للهجرة

الموافق للـ 21 مارس 2025م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية