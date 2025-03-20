شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ترمب يعلن رسمياً انه سيتم القضاء على الحوثيين تمامًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصاعدت حدة التصريحات الأمريكية تجاه الحوثيين، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إيران إلى وقف تسليح الحوثيين فورًا وتركهم يواجهون مصيرهم، مشيرًا إلى أن التقارير تفيد بتراجع الإمدادات العسكرية الإيرانية للجماعة.

وأكد ترامب في تصريحات مساء اليوم، أن الحوثيين سيخسرون في جميع الأحوال، لكن وقف الإمدادات الإيرانية سيجعلهم ينهارون بشكل أسرع، مشددًا على أن القضاء على الجماعة بات أمرًا حتميًا.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب: "سيتم القضاء على الحوثيين تمامًا".

تصعيد ميداني: غارات أمريكية على صنعاء وصعدة والبيضاء

بالتزامن مع هذه التصريحات، شنت الطائرات الحربية الأمريكية سلسلة غارات جوية على مواقع للحوثيين في صنعاء وصعدة والبيضاء، في تصعيد عسكري مستمر يستهدف قدرات الجماعة المسلحة.

وفي العاصمة صنعاء، استهدفت غارتان أمريكيتان، مساء اليوم، حي الجراف شمال المدينة، ما أدى إلى انفجارات عنيفة هزت الأحياء السكنية، حيث استهدفت الضربات منطقة تضم المكتب السياسي للجماعة، إلى جانب محيط وزارة الاتصالات وهيئة البريد.

أما في صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين شمالي اليمن، فقد استهدفت الغارات مواقع استراتيجية في محيط المدينة، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي.

كما استهدفت الغارات الأمريكية، مديرية السوادية في محافظة البيضاء وسط البلاد.

والإثنين الماضي، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أصدر أوامر بتنفيذ عمليات "حاسمة" ضد جماعة الحوثي في اليمن، وذلك في إطار الرد على استهداف الجماعة لسفن الشحن في المنطقة.

والسبت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إصدار أوامر مباشرة "لشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الإرهابيين الحوثيين في اليمن"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لن تتسامح مع هجوم الحوثيين على السفن الأمريكية"، وستستخدم "القوة المميتة الساحقة حتى تحقق هدفها".

وقال ترامب في تصريحاته: "الحوثيون شنوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب على السفن والطائرات والمسيرات الأمريكية وغيرها"، مضيفًا أن "رد بايدن على هجمات الحوثيين كان ضعيفًا بشكل مثير للشفقة، ولذلك واصلوا تهورهم وزحفهم".