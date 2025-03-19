شكرا لقرائتكم خبر عن امريكا تتراجع وتعلن عرضا للحوثيين ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تراجعت الولايات المتحدة الامريكية، عن موقفها الحازم وتوعدها بما أسمته "فتح أبواب الجحيم" على جماعة الحوثي وتدمير ترسانتها العسكرية، وأعلنت عن عرض للجماعة لإيقاف الضربات الجوية.

كشفت هذا تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيت، أكد فيها أن أمريكا ستوقف غاراتها المكثفة على الحوثيين متى ما أوقفوا هجماتهم على السفن في البحرين الأحمر والعربي.

وقال هيغسيت: "لن نسمح باستمرار الحوثيين في استهداف ممر مائي حيوي.. على الحوثيين وقف هجماتهم على السفن والأصول البحرية فورا".

مضيفاً حسب قناة "العربية" السعودية: "لا نهتم بالحرب الأهلية في اليمن وإنما بمنع استهداف ممر مائي حيوي".

في السياق، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، استمرار العمليات العسكرية ضد الحوثيين بالقول: "لن نتوقف قبل تدمير قدرة الحوثيين على استهداف السفن".

وتابع مستبعداً تدخلاً برياً لقوات بلاده في اليمن: "لا أعتقد أن هناك ضرورة لشن عملية برية ضد الحوثيين".

يأتي هذا بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أوامر جديدة بتنفيذ عمليات حاسمة ضد جماعة الحوثي، ردا على استفزازها القوات الأمريكية بشن هجوم على حاملة الطائرات "هاري ترومان" في البحر الأحمر.

