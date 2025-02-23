شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : خبر صادم لمنتسبي وزارة الدفاع في القوات المسلحة اليمنية التابعة للشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوقف المتعهد بصرف مكرمة الملك "سلمان" للقوة الحية من منتسبي قوات الجيش اليمني، رئيس لجان الصرف العميد عبداللطيف العواضي، عملية صرف "المكرمة"، عن عدد المناطق والوخدات والدوائر العسكرية.

وحمّل العواضي، البنك المركزي اليمني مسؤولية استمرار توقف عملية الصرف لمنتسبي الوحدات العسكرية والهيئات والدوائر.. مبررًا ذلك بعدم توفر السيولة من البنك المركزي لعدم تسليمه المبالغ المتبقية لتمكين اللجان من استكمال الصرف للوحدات المتبقية أو لمنتسبيها المتبقين وللهيئات والدوائر".

وأكد العواضي، في تصريح صحفي لـ"بران برس" توقف عملية الصرف، اليوم الأحد، للوحدات العسكرية، حتى يتم تزويد لجان الصرف بالمبالغ المتبقية لمنتسبي الجيش من قبل البنك المركزي اليمني.

وعن استمرار الصرف لمنتسبي "الحشد" أو المستجدين الذين يستلمون المكرمة لأول مرة، قال العميد العواضي، إن التحالف لا يسمح بإدخال بيانات جديدة لأكثر ممن 150 إلى 200 فرد فقط.

وعبر "العواضي" عن أسفه لما يتعرض له منتسبو الجيش من معاناة بسبب عرقلة عملية صرف مكرمة الملك سلمان محملاً البنك المركزي اليمني المسؤولية الكاملة إزاء ذلك وما يترتب عليه من أعباء مالية وجسدية ونفسية لمنتسبي الجيش وأسرهم.

وكانت عملية الصرف لوحدات الجيش، قد توقفت الاثنين الماضي 17 فبراير، بتوجيهات من البنك المركزي اليمني في عدن، كإجراء قال إنه يهدف لمنع استمرار تراجع الريال اليمني الذي شهد انهيارًا متسارعًا خلال الشهر الجاري، رافضاً تزويد لجان الصرف بالمبالغ المتبقية لاستكمال الصرف، مما تسبب في توقف كافة اللجان.

وفي اليوم التالي، أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، استئناف الصرف يوم الخميس 20 فبراير، مع إصرار البنك المركزي على أن يبدأ استئناف الصرف اليوم السبت.

ويوم الخميس الماضي، استأنف عدد محدود من لجان الصرف العمل لبعض الوحدات ولجنة واحدة للحشد والمستجدين قبل أن تتوقف كافة اللجان ما عدا لجنة الصرف للحشد والمستجدين عن الصرف اليوم السبت وغد الأحد إلى إشعار آخر غير محدد.

وتوقفت لجان الصرف للوحدات العسكرية اليوم السبت وغد الأحد إلى حين تسليم البنك المركزي اليمني كافة المبالغ المتبقية لاستكمال الصرف للوحدات العسكرية والهيئات والدوائر.

واستكملت عملية الصرف للأمن وبعض الوحدات العسكرية ولا تزال العديد من الوحدات العسكرية في انتظار استكمال الصرف إضافة إلى الهيئات والدوائر والتي لم يبدأ الصرف فيها.

وبدأت عملية صرف مكرمة الملك سلمان، يوم الأربعاء 12 فبراير/شباط 2025، للقوة الحية في المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة والدوائر والهيئات والأمن والمستقلة، وهي مخصصة لأشهر (أغسطس – سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر)، بقيمة 3 ألف ريال سعودي للضابط تقرر صرفها بقيمة مليون وسبعمائة وأربعة ألف ريال يمني للضابط و2000 ريال سعودي للجندي تقرر صرفها بقيمة مليون ومائة وستة وثلاثين ألف ريال يمني، وفق المصدر السابق.