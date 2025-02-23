عاجل : خبر صادم لمنتسبي وزارة الدفاع في القوات المسلحة اليمنية التابعة للشرعية

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عدن - ياسمين التهامي - أوقف المتعهد بصرف مكرمة الملك "سلمان" للقوة الحية من منتسبي قوات الجيش اليمني، رئيس لجان الصرف العميد عبداللطيف العواضي، عملية صرف "المكرمة"، عن عدد المناطق والوخدات والدوائر العسكرية.
وحمّل العواضي، البنك المركزي اليمني مسؤولية استمرار توقف عملية الصرف لمنتسبي الوحدات العسكرية والهيئات والدوائر.. مبررًا ذلك بعدم توفر السيولة من البنك المركزي لعدم تسليمه المبالغ المتبقية لتمكين اللجان من استكمال الصرف للوحدات المتبقية أو لمنتسبيها المتبقين وللهيئات والدوائر".
وأكد العواضي، في تصريح صحفي لـ"بران برس" توقف عملية الصرف، اليوم الأحد، للوحدات العسكرية، حتى يتم تزويد لجان الصرف بالمبالغ المتبقية لمنتسبي الجيش من قبل البنك المركزي اليمني.
وعن استمرار الصرف لمنتسبي "الحشد" أو المستجدين الذين يستلمون المكرمة لأول مرة، قال العميد العواضي، إن التحالف لا يسمح بإدخال بيانات جديدة لأكثر ممن 150 إلى 200 فرد فقط.
وعبر "العواضي" عن أسفه لما يتعرض له منتسبو الجيش من معاناة بسبب عرقلة عملية صرف مكرمة الملك سلمان محملاً البنك المركزي اليمني المسؤولية الكاملة إزاء ذلك وما يترتب عليه من أعباء مالية وجسدية ونفسية لمنتسبي الجيش وأسرهم.
وكانت عملية الصرف لوحدات الجيش، قد توقفت الاثنين الماضي 17 فبراير، بتوجيهات من البنك المركزي اليمني في عدن، كإجراء قال إنه يهدف لمنع استمرار تراجع الريال اليمني الذي شهد انهيارًا متسارعًا خلال الشهر الجاري، رافضاً تزويد لجان الصرف بالمبالغ المتبقية لاستكمال الصرف، مما تسبب في توقف كافة اللجان.
وفي اليوم التالي، أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، استئناف الصرف يوم الخميس 20 فبراير، مع إصرار البنك المركزي على أن يبدأ استئناف الصرف اليوم السبت.
ويوم الخميس الماضي، استأنف عدد محدود من لجان الصرف العمل لبعض الوحدات ولجنة واحدة للحشد والمستجدين قبل أن تتوقف كافة اللجان ما عدا لجنة الصرف للحشد والمستجدين عن الصرف اليوم السبت وغد الأحد إلى إشعار آخر غير محدد.
وتوقفت لجان الصرف للوحدات العسكرية اليوم السبت وغد الأحد إلى حين تسليم البنك المركزي اليمني كافة المبالغ المتبقية لاستكمال الصرف للوحدات العسكرية والهيئات والدوائر.
واستكملت عملية الصرف للأمن وبعض الوحدات العسكرية ولا تزال العديد من الوحدات العسكرية في انتظار استكمال الصرف إضافة إلى الهيئات والدوائر والتي لم يبدأ الصرف فيها.
وبدأت عملية صرف مكرمة الملك سلمان، يوم الأربعاء 12 فبراير/شباط 2025، للقوة الحية في المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة والدوائر والهيئات والأمن والمستقلة، وهي مخصصة لأشهر (أغسطس – سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر)، بقيمة 3 ألف ريال سعودي للضابط تقرر صرفها بقيمة مليون وسبعمائة وأربعة ألف ريال يمني للضابط و2000 ريال سعودي للجندي تقرر صرفها بقيمة مليون ومائة وستة وثلاثين ألف ريال يمني، وفق المصدر السابق.
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