شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يحدد سقف أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء - جهينة: أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، اليوم، تعميمًا جديدًا يحدد الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الأجنبية المعتمدة. ووفقًا للتعميم: سعر الريال السعودي = 140 ريال يمني سعر الدولار الأمريكي = 530.50 ريال يمني سعر الدولار مقابل الريال السعودي = 3.79 ريال سعودي وأكد البنك أنه سيتم الإعلان عن أي تغييرات في الأسعار حال اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي.

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