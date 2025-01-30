شكرا لقرائتكم خبر عن أنثى حمار تعض شابًا في إب وتصيبه بجروح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إب – جهينة:

في حادثة نادرة، تعرض شاب يمني لهجوم من أنثى الحمار في إحدى قرى محافظة إب وسط اليمن، ما أثار دهشة السكان المحليين.

وقال الشاب عبد الرحمن (23 عامًا) إن الأتان، التي يُعتقد أنها تعرضت لعضة كلب مسعور، باغتته فجأة أثناء عودته من السوق صباح يوم الأربعاء، وعضّته في ذراعه اليمنى، متسببة له في إصابة مؤلمة.

وأثارت الواقعة حالة من القلق بين أهالي القرية، وسط مخاوف من أن تكون الأتان مصابة بداء الكلب.

ويحذر الأطباء البيطريون من خطورة إصابة الحيوانات الأليفة بداء الكلب، مؤكدين أهمية التعامل السريع مع أي حيوان تظهر عليه علامات غير طبيعية لتجنب انتقال العدوى إلى البشر.