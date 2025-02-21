شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد مؤلمه...مواطن يجهش بالبكاء عقب قيام رجل المرور بضربه في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قدم رجل مرور حوثي على ضرب سائق باص في صنعاء

وقال ناشطون لكريتر سكاي:قام رجل مرور بتوقيف سائق باص بسبب ارتكابه للمخالفة وطلب منه ان يذهب معه الى ادارة المرور في صنعاء

واضافوا:وطلب السائق من رجل المرور ان يسامحه الا ان رجل المرور قام بتوجيه عدة لكمات لوجه السائق الذي اجهش بالبكاء.

ولم يقدر رجل المرور الحوثي الوضع الصعب الذي يعيشه المواطنين جراء انقلابهم على الدولة فقام بالاعتداء على سائق الباص الذي يبحث عن مايسد جوعه.

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