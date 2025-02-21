شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير للاملحي على مشاركة وفد الحوثي الى لبنان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

في تعليقٍ مثير، أعرب الناشط الحوثي حسين الأملحي عن استيائه من إجراءات انتقاء جماعة الحوثي للمشاركين في مراسم تشييع جثمان الامين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله.

وقال الاملحي في تغريدة على حسابه في منصة إكس: انتقو اقربائهم والمقربين من السلطة وسفروهم لبنان يشاركو في تشييع السيد سلام الله عليه"

واعتبر الأملحي أن نصر الله هو شخصية تمثل جميع اليمنيين وليس مجموعة معينة، مؤكدًا أن التشييع لا يجب أن يُعتبر مناسبة انتقائية، بل حدث يعبر عن وحدة الشعب.



ازاء ذلك تمنى الأملحي ان يتم اغلاق مطار صنعاء الى بعد عيد الأضحى، اوحدوث خلل فني في الطائرة الاي ستقل وفد جماعة الحوثي المشارك في تشييع جثمان حسن نصر الله.