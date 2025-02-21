شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب مصري يوصي بهذه الفاكهة: لن تذهب للطبيب إذا تناولتها يوميًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في تصريحات تليفزيونية سابقة أهمية تناول فاكهة معينة بشكل يومي للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض. وأشار إلى أن الفاكهة التي يجب على الجميع أن يحرصوا على تناولها يوميًا هي "التفاح"، مؤكدًا أن الأشخاص الذين يعتادون تناول ثمرة تفاح واحدة يوميًا لا يحتاجون عادة إلى زيارة الطبيب.

وشرح الدكتور موافي فوائد التفاح الصحية، حيث يُعد من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، وأبرزها مضادات الأكسدة. وتُعد مضادات الأكسدة من العناصر الضرورية لصحة الإنسان لأنها تساهم في حماية خلايا الجسم من التأكسد الناتج عن تفاعل الأوكسجين مع الخلايا، وهو ما يؤدي إلى تدميرها بمرور الوقت. هذه العمليات تُعرف بعملية التأكسد، وتعد أحد الأسباب الرئيسية التي تسهم في حدوث العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والأورام السرطانية.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن التفاح يمتلك القدرة على الحد من تأثيرات الأوكسجين الضار على الجسم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بما يقرب من 40 مرضًا مختلفًا. من أهم هذه الأمراض: أمراض القلب والشرايين، السرطان، التهاب المفاصل، وأمراض الجهاز التنفسي.

وتابع الدكتور موافي أن مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح لا تقتصر على تحسين الصحة العامة فقط، بل تساهم أيضًا في تعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهابات المزمنة التي قد تؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن التفاح يحتوي على الألياف التي تسهم في تحسين عملية الهضم وتساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

وأشار أيضًا إلى أن المواد المضادة للأكسدة لا تتوافر فقط في التفاح، بل يمكن الحصول عليها من خلال تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات. ولذلك، نصح بتنوع النظام الغذائي وتناول فواكه وخضراوات مختلفة مثل التوت، البرتقال، العنب، والخضراوات ذات الأوراق الداكنة التي تحتوي أيضًا على نسب عالية من مضادات الأكسدة.

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور موافي أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الفواكه والخضراوات الغنية بالمضادات يعتبر من أهم العوامل التي تساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.



