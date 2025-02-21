شكرا لقرائتكم خبر عن بيلينجهام يغيب عن ثمن نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لقى الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد ، بطاقة صفراء جديدة خلال مواجهة مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروباوأشهر الروماني إستفان كوفاكس، حكم المباراة، البطاقة الصفراء في وجه بيلينجهام خلال الدقيقة 38، بعد تدخله على فيل فودين، نجم مانشستر سيتي.وبتلك البطاقة يتأكد غياب النجم الإنجليزي عن المباراة التالية في دوري الأبطال، بسبب تراكم وكان بيلينجهام قد تلقى بطاقة صفراء أولى في مباراة ريال مدريد أمام ليل، وثانية أمام ستاد بريست. وحسم ريال مدريد التأهل إلى ثمن نهائي البطولة، حيث فاز بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي. وكان الملكي قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، معقل مانشستر سيتي

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