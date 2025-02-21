شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها.. هل مجرد صدفة أم نبوءة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت ليلى عبد اللطيف، سيدة التوقعات، لتتصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها لبنان والعالم العربي.

فقد بدأت توقعاتها بالتحقق، حيث قالت بالتفصيل عن الأحداث التي حصلت على طريق المطار من مظاهرات وأعمال شغب، وهو ما حدث بالفعل.

كما توقعت عودة رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، إلى الساحة السياسية، وهو ما قد يسهم في لم شمل اللبنانيين وتحقيق استقرار سياسي.

ولم تتوقف توقعات عبد اللطيف عند هذا الحد، بل توقعت أيضاً اكتشاف ثروة نفطية في صحراء المغرب، وهو ما تم تأكيده مؤخراً.