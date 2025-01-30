شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة توقف مساعداتها الإنسانية لليمن. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- خاص:

أكد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن اليمن من بين الدول التي تأثرت بشكل مباشر بقرار وقف المساعدات الخارجية الأمريكية.

واشار نصر إلى أن اليمن تلقت أكثر من 5.5 مليار دولار من المساعدات خلال العقد الماضي.

وجاء حديث نصر في منشور على صفحته في فيسبوك، حيث أوضح أن هذا القرار قد ينعكس سلبًا على الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن، خاصة في ظل استمرار الأزمة الراهنة.

ومؤخرا أعلنت الولايات المتحدة وقف جزء من مساعداتها الخارجية في إطار مراجعة لسياساتها التمويلية.

ويشمل القرار دولًا عديدة بينها اليمن ويؤثر على برامج إنسانية وتنموية.

أثار القرار ردود فعل واسعة، خاصة في الدول التي تعتمد على الدعم الأمريكي.