شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يمني يدخل التاريخ بشجاعته في القبض على مطلوب أمني خطير في المكلا "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في لقطة بطولية نادرة، تمكن طفل من أبناء مدينة المكلا بمحافظة حضرموت من إظهار شجاعة استثنائية خلال مشاركته في الإمساك بمطلوب أمني خطير كان يحمل قنبلة يدوية، وذلك بعد مطاردة عنيفة مع الأجهزة الأمنية.

الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع أظهر لحظات التوتر والذعر التي عاشها المواطنون قبل أن يتدخل الطفل الصغير لإنهاء الموقف بجرأة نادرة.

تفاصيل الحادثة

وفقًا للفيديو الذي وثق الحادثة، تجمع عدد كبير من المواطنين في منطقة الديس بمدينة المكلا بعد أن تمكنوا من إيقاف سيارة سرقها المطلوب الأمني، والذي كان قد اختطف امرأة بداخلها أثناء مرورها في الشارع الرئيسي بالمنطقة.

ومع محاولات المطلوب للهروب، بدا أن المواطنين يتخاذلون عن الإمساك به، خاصة بعد أن أشهر قنبلة يدوية وأظهر تهديدًا واضحًا بحياتهم.

في هذه الأثناء، ظهر الطفل ، الذي لم يتجاوز عمره بضع سنوات، ليقتحم المشهد بشجاعة، حيث تقدم نحو المطلوب وحاول الإمساك به، مما شجع الآخرين على استئناف المطاردة والمساعدة في ضبطه حتى وصول الأجهزة الأمنية.

توضيح الأجهزة الأمنية

أصدرت الأجهزة الأمنية في المكلا بيانًا رسميًا مساء أمس الأحد، أوضحت فيه تفاصيل الحادثة. وأكدت أن عناصر التحريات أبلغت مركز أمن الديس بتواجد المطلوب في المنطقة، وهو يحمل قنبلة يدوية.

وعند وصول الدورية الأمنية، حاول المطلوب الهروب، مما اضطر رجال الأمن لإطلاق النار على إطارات سيارته لتوقيفها.

وأضاف البيان أن المطلوب هرع نحو أحد المحلات التجارية للاختباء، حيث أشهر القنبلة اليدوية تجاه طفلين داخل المحل، مما أجبر القوات الأمنية على الانسحاب لحماية المدنيين.

وبعد ذلك، تمكن المطلوب من الهروب مرة أخرى بسيارة مواطن بعد تهديده بتفجير القنبلة.

مطاردة محمومة وضبط المطلوب

عقب هروبه إلى منطقة الشرج، تم استدعاء دوريات أمنية إضافية وقوات النجدة لملاحقة المطلوب، الذي صدم عدة سيارات أثناء محاولته الفرار.

وأثناء المطاردة، تمكن المطلوب من سرقة سيارة أخرى بعد تهديد سائقها، واختطاف زوجته، ليعود إلى منطقة الديس حيث بدأت المطاردة.

وفي النهاية، تم نصب كمين أمني للمطلوب عند إشارة الديس، حيث تمكن رجال الأمن والمواطنين من ضبطه بعد مطاردة محفوفة بالمخاطر.

إصابة جندي أثناء المطاردة

أشارت الأجهزة الأمنية إلى أن الجندي محمد خالد بركات، المنتسب لمركز أمن الديس، تعرض لإصابة بطلقة نارية في بطنه أثناء المطاردة، من مصدر مجهول. وما يزال الجندي يتلقى العلاج في مستشفى البرج، حيث يخضع لعملية طارئة لإنقاذ حياته.

تكريم الطفل البطل

بعد تداول الفيديو على نطاق واسع، طالب العديد من النشطاء والمواطنين بتكريم الطفل الحضرمي الذي أظهر شجاعة نادرة في مواجهة الخطر، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تستحق التقدير والاحتفاء.

تفاعل واسع على وسائل التواصل

تصدر الفيديو منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، حيث أشاد الآلاف بشجاعة الطفل وتفاعل المواطنين مع الحدث.

كما دعا العديد من المتابعين إلى ضرورة تعزيز الوعي الأمني لدى المواطنين وتشجيع مثل هذه المبادرات الشجاعة التي تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار.