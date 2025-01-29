عاجل : الانتقالي يتحدث عن امر خطير ويحذر من ماسيحدث خلال الايام القادمة

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عدن - ياسمين التهامي - قال فضل "الجعدي" على حسابه في منصة إكس، ان الشعب نفد صبره وبركان الثوار قادم ان لم تعالج كل القضايا واولها ملف الكهرباء في مدينة عدن.

وكتب الجعدي: لكل المؤسسات العليا للبلاد .. صبر الشعب نفد والصيف القادم سيكون بركان ثائر إن لم تكن هناك معالجات ملموسة لكل القضايا العالقة والكهرباء أولها".

وأضاف الجعدي " فلتكونوا عند مستوى المسؤولية قبل أن يقع الفأس في الرأس .!؟".