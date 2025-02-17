شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بيض غير مسبوقة في أمريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جهينة يمن- متابعات:

تشهد الولايات المتحدة حاليا أزمة حادة في توفر البيض، حيث ارتفعت أسعاره بشكل غير مسبوق، ليصل سعر البيضة الواحدة إلى 1.5 دولار، بعد أن كان سعر الطبق الكامل بنفس القيمة تقريبًا.

الأزمة تسببت في نقص شديد بالأسواق، ما جعل الحصول على البيض أمرًا صعبًا، وسط تساؤلات عن أسباب هذا الارتفاع الجنوني وتأثيره على المستهلكين.