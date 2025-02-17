شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لأسماء الأسد منذ فرارها من سوريا: صفحة جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أول ظهور علني لها منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا في 8 ديسمبر 2024، خرجت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق، عن صمتها الطويل. وتحدثت من خلال سلسلة من التغريدات عبر حسابها الجديد على منصة "إكس"، التي تم الإعلان عنها من قبل ابنها حافظ الأسد عبر حسابه على "تليغرام". حافظ الأسد كان قد نشر سابقًا فيديو له في أحد شوارع موسكو، وكشف عن الحساب الجديد لوالدته على "إكس"، مشيرًا إلى أن هذا الحساب سيغرد بعيدًا عن السياسة تمامًا.

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