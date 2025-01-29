صنعاءُ تُثنِي على اعترافات "العليمي" وتصفها بـ"الشجاعة

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عدن - ياسمين التهامي - نى مسؤولون بصنعاء، الأربعاء، على تصريحات نائب وزير الخارجية الجديد بحكومة العليمي. ووصف نائب وزير الخارجية السابق بحكومة الإنقاذ حسين العزي تصريحات مصطفى نعمان بانها شجاعة .. وكان النعمان الذي أصدر العليمي قرارًا جديدًا بتعيينه نائباً لوزير الخارجية قال في تصريحات صحفية ان الحوثي أصبح قوة عسكرية كبيرة ومنضبطة معتبرا قراره “يمني خالص” في نفي للمزاعم حول الدعم الخارجي. وأكَّد النعمان أن حكومةَ عدن لا تمثل أمل الشعب اليمني وليست بديلًا أفضلَ وأن مجلس الثمانية فاشل ويغق بالفساد والعبث. واستبعد النعمان دخول صنعاء عسكرياً مشيراً إلى أنه لم يكن ممكنا في السابق ولن يكون متاحا مستقبلا واصفا فصائل التحالف بـ”الغير منضبطة”. وصدور قرار العليمي بتعيين النعمان ضمن محاولات لمغازلة صنعاء والتي بدأت مؤخرا عبر تلميحه لرفض قرار التصنيف الأمريكي لـ”الحوثيين” إضافة إلى ايفاده وزير خارجيته إلى سلطنة عمان لتقديم عرض جديد لصنعاء يتضمن تشكيل حكومة موحدة.

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