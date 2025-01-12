شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وصول 59 مصاب الى المستشفى الجمهوري بالعاصمة صنعاء ...والرئيس يصدر توجيهات عاجلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبلت هيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء 59 حالة من ضحايا حادثة محطات الغاز بعزلة الناصفة بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء.

وأوضح رئيس هيئة المستشفى، الدكتور محمد طاهر جحاف، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه استجابة لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط استقبلت الهيئة 59 حالة من المصابين من ضحايا حادثة محطات الغاز في البيضاء.. مشيرا إلى أن التوجيهات الرئاسية قضت بتوفير الرعاية اللازمة للمصابين و الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل فوري، إلى جانب تسخير الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية لضمان تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية على أعلى مستوى.

وأكد رئيس الهيئة، أن معظم الحالات التي استقبلها مركز الحروق والطوارئ العامة كانت حرجة، وتم إدخال عدد منها إلى أجهزة التنفس الصناعي، مشيرا إلى أن الهيئة تعاملت مع الموقف بكامل طاقتها، حيث تم تنسيق الجهود بين مختلف الأقسام لتلبية احتياجات المصابين وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدقة، لافتا إلى أن مركز الحروق، باعتباره الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، قدّم الرعاية اللازمة للمصابين بالتعاون مع الطوارئ العامة، مؤكدا أن الهيئة مستمرة في متابعة الحالات وتقديم الدعم الطبي حتى اكتمال مراحل علاجهم.

وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره لجهود الكوادر الطبية والإدارية التي تعمل على مدار الساعة لتخفيف معاناة المصابين وضمان استقرار أوضاعهم الصحية.