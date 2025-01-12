شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء موسع لأبناء مقبنة يدين إرهاب الحوثي ضد حنكة قيفة، ويطالب بسرعة إنجاز معركة التحرير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جهينة يمن :مأرب



عقد ملتقى أبناء مقبنة اجتماعا موسعاً بمدينة مأرب ، بحضور عدداً كبيرا من أبناء المديرية، وأشاد رئيس ملتقى مقبنة العميد الركن عبدالله غيلان

بالجهود التي يبذلها أبناء المديرية وتضحياتهم في سبيل معركة استعادة الدولة.



وأكد على أهمية وحدة الصف وجمع الكلمة، وحشد الجهود والوقوف خلف القيادة السياسية والعسكرية في معركة استعادة الدولة.

وأشار في كلمته إلى أن الملتقى يسعى دوما إلى التواصل والاتصال والتكافل والاسهام في الارتقاء بالمجتمع، وتعميق روح الأنتماء الوطنى، وتعزيز روح التواصل ونشرقيم المحبه والسلام وحل الخلافات والنزاعات ومناصره قضاياه وفق الدستور والقانون، وتنميه القدرات الشبابيه وتأهيلها بما يواكب متطلبات

العصر وسوق العمل.

وفي اللقاء استعرض مسؤول التدريب بالملتقى عبدالباري الشميري نيابة عن أمين عام الملتقى عبدالرحمن الشميري تقرير أداء الهيئة الإدارية للملتقى للعام المنصرم، وما قدمه الملتقى من خدمات واعمال لأبناء المديرية، مؤكدا أن الهيئة الإدارية، ستعمل بكل جهد في سبيل تحقيق أهداف الملتقى وتقدم خدمة اكبر لأبناء المديرية.

وأكد أنه لدى الملتقى خطة طموحة خلال العام الجاري تشمل مختلف الجوانب، للارتقاء بالشباب وتاهيلهم من خلال برامج تدريبية على مهارات حياتية تحسن وضعهم المعيشي وتجعلهم يعتمدون على أنفسهم.

وصدر عن اللقاء الموسع بيانا ختاميا أدان البيان اعتداءات مليشيات الحوثي الارهابية على أبناء حنكة آل مسعود بمحافظة البيضاء، واعتبروا ذلك الإجرام لا يختلف عن جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة.

ودعا البيان الختام إلى مزيدا من وحدة الصف وجمع الكلمة وحشد الجهود نحو معركة استعادة الدولة.

وطالب القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي تحمل مسؤلياتها وواجباتها تجاه الوطن والمواطن في تحرير كافة التراب الوطني واستعادة الدولة.

وأشار البيان إلى ما يعانيه أبناء مديرية مقبنة، من حصار وإجراءات تعسفية وقصف وقتل تمارسها مليشيا الحوثي، مؤكدا أن الحسم العسكري وحده من ينهي تلك المعاناة، وحمل القيادة السياسية والعسكرية مسؤولية ذلك.



اشاد البيان بمواقف أبناء المديرية وتضحياتهم في مختلف الجبهات، في المعركة الوطنية، في تعز ومارب وشبوة، وصنعاء والجوف وعلى امتداد جبهات الوطن سجل أبناء مقبنة بطولات وقدموا التضحيات في تلك الجبهات منذ بداية المعركة ، ولا زالوا يرابطون في كل الجبهات.

أعرب أبناء مقبنة في مأرب عن شكرهم للسلطة المحلية بمحافظة مأرب، وقبائل المحافظة الذي مثلوا الحضن الدافئ لكل أبناء اليمن.

وشدد البيان عن ضرورة رص الصفوف والالتفاف خلف القيادة السياسية والعسكرية، لإنجاز معركة استعادة الدولة، وانهاء معاناة المواطن.