شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...الاستخبارات الحوثية توجه بمنع انتقال الموظفين إلى المناطق المحررة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّه جهاز الأمن والاستخبارات التابع لجماعة الحوثي ، بمنع انتقال منتسبي وزارة الداخلية في حكومة صنعاء إلى المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الشرعية تحت أي مبرر.

جاء ذلك في تعميم صادر عن مدير عام المرور بوزارة الداخلية في حكومة صنعاء موجه إلى نواب ومساعدي المدير العام، ومديري فروع المرور بالمحافظات، ومديري مجمعات مراكز الإصدار الآلي، ومديري الإدارات في الإدارة العامة.

وأوضحت الوثيقة، والمؤرخة بتاريخ 7 يناير الجاري، أن التعميم صدر بناءً على توجيهات وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن والاستخبارات التابع للحوثيين.

وتضمنت التوجيهات منع الانتقال إلى المناطق المحررة تحت أي مبرر، بما في ذلك استخراج البطاقات الذكية التي اعتمدتها مؤخراً وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأرجعت مصادر أمنية أسباب القرار الحوثي إلى استمرار الجماعة في سياسات التجويع الممنهج، خصوصاً مع وجود آلاف الموظفين في مناطق سيطرتها ممن يتقاضون رواتبهم من الحكومة الشرعية في عدن، ولا سيما في المحافظات التي تتقاسم السيطرة عليها حكومتا الشرعية والانقلاب، مثل تعز، والضالع، والبيضاء.