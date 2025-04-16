هيئة بريد هونغ كونغ: تعليق خدمة إرسال الطرود الجوية المتجهة إلى أميركا اعتبارا من 27 نيسان

أعلنت هيئة البريد في هونغ كونغ، أنّها ستتوقف عن قبول الطرود البريدية التي تحتوي على سلع مرسلة إلى الولايات المتّحدة، وذلك ردًا على "التصعيد" في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضحت الهيئة في بيان أنّها "حتما لن تستوفي أيّ رسوم جمركية بالنيابة عن الولايات المتّحدة، وستعلّق قبول الطرود البريدية التي تحتوي على سلع متّجهة إلى هذا البلد"، مشيرة إلى أنّها ستتوقف في الحال عن قبول البريد السطحي (الطرود المرسلة جوًا وبرًا) إلى الولايات المتّحدة، واعتبارًا من 27 نيسان عن قبول طرود البريد الجوي المرسلة إلى هذا البلد.

وبيّنت أنّ هذا القرار لن يشمل الطرود التي تحتوي على وثائق.