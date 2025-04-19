رئيس أركان القوات الروسية: جميع التشكيلات العسكرية الروسية الست تشن هجمات على 11 في كورسك

اشار رئيس أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، الى أن "جميع التشكيلات العسكرية الروسية الست تشن هجمات على 11 محورا"، لافتا إلى أن "قوات تجمع "سيفير" (الشمال) تواصل هجومها لتحرير مناطق في مقاطعة كورسك، وحررت الجزء الأكبر منها".

وذكر غيراسيموف خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان "قوات تجمع "سيفير" (الشمال)، تنفذ عملية هجومية لتحرير المناطق التي شهدت توغلاً من قبل القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك. وقد تم تحرير الجزء الأكبر من هذه الأراضي – أي ما يعادل 1260 كيلومتراً مربعاً، وهو ما يمثل 99.5 بالمئة، ولم يتبق سوى منطقتين تشهدان حالياً معارك، وهما منطقتا أوليشنا وغورنال، وتقعان مباشرة على الحدود مع أوكرانيا".

واضاف "بعد فشلها في المناطق الحدودية من مقاطعة كورسك، حاولت القوات الأوكرانية تنفيذ اختراق باتجاه مقاطعة بيلغورود، وذلك في منطقتي ديميدوفكا وبوبوفكا، اللتين تقعان بمحاذاة مقاطعة كورسك.. وقد تم إحباط محاولات التوغل الكبيرة هذه".

وأكد أنه في الوقت الحالي "تم تطهير منطقة ديميدوفكا بالكامل، أما في جنوب بوبوفكا، فتوجد مجموعات صغيرة متسللة لا يتجاوز عدد أفرادها 12 شخصاً، وهم محاصرون وتجري عمليات القضاء عليهم، وقد تم عزل هذه المناطق بالكامل".