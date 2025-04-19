مقتل ثلاثة اشخاص وفرار مئة نزيل على الأقل من سجن في تشاد

فرّ أكثر من مئة نزيل من سجن بالقرب من مونغو في وسط تشاد، بعد تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، على ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر.
وقال الأمين العام لإقليم غويرا حسن سليمان لوكالة فرانس برس "فر نحو مئة سجين وقتل ثلاثة واصيب ثلاثة آخرون مساء الجمعة".
واوضح مسؤول إداري في مونغو فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "ثار السجناء عند الساعة 21,18، واقتحموا مكتب مدير السجن للحصول على أسلحة. وحدث تبادل لإطلاق النار مع الحراس بالتزامن مع وصول الحاكم الذي أصيب".
وأكد أن تبادل إطلاق النار خلف ثلاثة قتلى، مضيفا أن "إجمالي الهاربين بلغ 132 سجينا، جميعهم من سجناء الحق العام".
واشار المصدر إلى أن السجناء اشتكوا من "نقص الطعام" قبل أن يثوروا في المساء.
وأكد وزير العدل يوسف توم في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "سأتمكن من تزويدكم بمعلومات دقيقة عندما أصل إلى مونغو خلال الساعات المقبلة".
وافتتح السجن الواقع على بعد خمسة كيلومترات شرقي مدينة مونغو، قبل عشر سنوات. ويخضع لحراسة مشددة.
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