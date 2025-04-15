يديعوت أحرونوت: واشنطن أبلغت إسرائيل بدء انسحابها من سوريا خلال شهرين

أبلغت الولايات المتحدة الأميركية إسرائيل بأنها تعتزم بدء سحب قواتها تدريجيا من سوريا خلال شهرين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر لم تسمها قولها: "أبلغ مسؤولون أمنيون أميركيون المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من سوريا سيبدأ خلال شهرين".

وأضافت: "حاولت إسرائيل منع الانسحاب الأمريكي من سوريا، لكنها أُبلغت الآن بأن جهودها باءت بالفشل". لكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تزال تمارس الضغوط على واشنطن، لإبقاء قواتها في سوريا.

واعتبرت الصحيفة أن سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سحب قوات بلاده من سوريا لم يكن بالأمر المفاجئ. واوضحت إن ترامب أعلن منذ البداية رغبته في إخراج الجنود الأميركيين من المنطقة، ضمن النهج الانعزالي الذي تتبناه إدارته، والذي يتأثر جزئيا بنائبه جيه دي فانس.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" إنه في المناقشات بين واشنطن وتل أبيب، أعرب الممثلون الإسرائيليون عن قلقهم الشديد إزاء تداعيات هذه الخطوة.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه إن "القوات الأميركية تنتشر في مناطق استراتيجية عدة شرق وشمال سوريا، ما يشكل عامل استقرار"، وفق ادعائه.