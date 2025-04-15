كشف مصدر حكومي سوري للـLBCI ان "الرد على الشروط الأميركية لرفع العقوبات تم٬ وملف التفاوض لرفع هذه العقوبات تقوده دول صديقة للحكومة مثل السعودية وقطر".

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر حكومي سوري للـLBCI: الرد على الشروط الأميركية لرفع العقوبات تم وملف التفاوض لرفعها تقوده دول صديقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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