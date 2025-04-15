قائد الجيش بحث مع سيناتور فرنسي الأوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، السيناتور الفرنسي ستيفان رافيه، يرافقه الملحق العسكري الفرنسي في لبنان العقيد برونو كوستانتيني. وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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