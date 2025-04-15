الجيش شيع المعاون الأول الشهيد فادي الجاسم في بلدة الكلخة – وادي خالد

شيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة الكلخة – وادي خالد المعاون الأول الشهيد فادي الجاسم الذي استشهد أمس.

واستهل التشييع من أمام مستشفى السلام – القبيات، حيث أدت ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وتم تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري ووسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة البرونزية.

بعدها، نقل جثمانه إلى بلدته الكلخة، حيث أقيم التأبين في جبانة البلدة، بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وألقى كلمة قال فيها: "ليس غريبا إذا أن تكون شهادة فادي في الجنوب حيث كان يبذل مع رفاقه أقصى الجهود والتضحيات بهدف تنفيذ المهمات الموكلة إليه، والعمل على عودة الأهالي إلى أراضيهم بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على وطننا".