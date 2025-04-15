زيلينسكي: اجتماع لأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا وتركيا يبحث أمن البحر الأسود

اشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى إن ممثلين عن أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا وتركيا سيناقشون أمن البحر الأسود في تركيا اليوم الثلاثاء.

وأوضح في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في أوديسا، بان "هذا اجتماع عسكري بشأن الأمن في البحر الأسود"، مشيرا إلى أن الاجتماعات تعقد اليوم وغدا. ولفت الى اننا "نتحدث عن وجود قوة في البحر، ونعتقد أن تركيا يمكن أن يكون لها دور مهم في ضمانات أمن البحر في المستقبل".

بدوره، اوضح روته "نجحت تركيا في 2022 بالفعل في الاتفاق على وقف إطلاق النار عندما تعلق الأمر باتفاق أكبر للحبوب... لنكن متفائلين بشأن مساعي تركيا مرة أخرى لجمع كل الأطراف المعنية، ولنعبر عن أملنا في أن ينجحوا".