نتانياهو: الدولة الفلسطينية التي ستقام على بعد دقائق من المدن الإسرائيلية ستكون معقلا للإرهاب الإيراني

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الدولة الفلسطينية التي ستقام على بعد دقائق من المدن الإسرائيلية ستكون معقلا للإرهاب الإيراني".
هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "نتانياهو أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن معارضته الشديدة لإقامة دولة فلسطينية معتبرا الخطوة مكافأة كبيرة للإرهاب".
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