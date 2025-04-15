رئيس مصر وولي عهد الكويت ناقشا الأوضاع في سوريا والجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية

أعلنت الرئاسة المصرية، أن "السيسي وولي العهد الكويتي ناقشا الأوضاع في سوريا والجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية ودعم الاستقرار في السودان".

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر إقامته بمدينة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها السيسى إلى الكويت في ثاني محطات جولته الخليجية.

ولفت السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية بأن "ولي عهد الكويت رحب بالسيسى في بلده الثاني"، مشيداً بـ"الجهود المصرية الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة"، ومشيراً إلى "تطلع الجانب الكويتي إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعكس الروابط الوثيقة التي تجمعهما".

وأضاف أن "السيسي أعرب عن تقديره لحفاوة الإستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله إلى الكويت"، مؤكدًا "تطلعه لتعزيز التعاون مع دولة الكويت تحت قيادة الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، كما أشاد السيد الرئيس بالجهود الكويتية لتطوير الإقتصاد وفق رؤية 2035"، معربًا عن "أمله في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين".

وأشار إلى أن "الاجتماع تناول أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي ثمنها ولي عهد الكويت".

وأكد السيسي وولي عهد الكويت على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية"، مشددين على طرفضهما لتهجير الفلسطينيين من أرضهم"، ومؤكدين على "أهمية إستمرار الجهود الدولية الرامية لإعادة إحياء عملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".