السلطات الروسية: مقتل امرأة وإصابة 9 أشخاص آخرين في هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف منطقة كورسك

أعلنت السلطات الروسية، عن "مقتل امرأة وإصابة 9 أشخاص آخرين في هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف منطقة كورسك".

ويأتي ذلك في ظل الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بعد أيام من تبادل كبار الدبلوماسيين الروس والأوكرانيين الاتهامات بانتهاك اتفاق مبدئي بوساطة أميركية لوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مما يبرز تحديات التفاوض على إنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات.

وكان قد انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موقف "الحياد" الذي يتخذه نظيره الأميركي دونالد ترامب تجاه الهجمات الروسية على بلاده، داعيا إياه لزيارة أوكرانيا للوقوف بنفسه على آثار تلك الهجمات؛ وآخرها الهجوم الذي وقع على مدينة سومي وأودى بحياة 34 شخصا وأصاب 117 آخرين وأدانه صراحة قادة أوربيون آخرون.