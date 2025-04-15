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دون خسائر.. زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا

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واس - سان دييجو 0 تبليغ

دون خسائر.. زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان مركزه على بعد 4 كيلومترات جنوب مدينة جوليان شرق سان دييجو، وشعر به السكان حتى شمال لوس أنجلوس.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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