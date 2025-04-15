شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر.. زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان مركزه على بعد 4 كيلومترات جنوب مدينة جوليان شرق سان دييجو، وشعر به السكان حتى شمال لوس أنجلوس.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.