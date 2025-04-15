شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر.. زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان مركزه على بعد 4 كيلومترات جنوب مدينة جوليان شرق سان دييجو، وشعر به السكان حتى شمال لوس أنجلوس.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان مركزه على بعد 4 كيلومترات جنوب مدينة جوليان شرق سان دييجو، وشعر به السكان حتى شمال لوس أنجلوس.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.