نتانياهو: هناك حلول لم تخطر على بال أحد بملف الاسرى ونحن غير مستعدين لتقديم تنازلات

اكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو خلال لقائه مع عائلة أحد الأسرى، إن "المفاوضات الجارية تركز على الإفراج عن 10 أسرى، ونحن غير مستعدين لتقديم تنازلات". وأضاف "كما التزمتُ سابقًا، سنعمل على إطلاق سراح الجميع، وسنواصل القتال حتى القضاء على حركة حماس".

وأشار نتنياهو إلى وجود "حلول لم تخطر على بال أحد"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن الأخير أجرى مكالمات هاتفية مع أمهات ثلاثة من الأسرى في قطاع غزة، هم تمير نمرودي، أفيناتان أور، وإيتان هورن. وخلال المحادثات، عرض نتنياهو، بحسب البيان، تفاصيل حول ما وصفه بـ"الجهود المستمرة" لإعادة الأسرى، وقال إن "تحركات تفاوضية مكثفة تجري هذه الأيام" بهدف التوصل إلى اتفاق.

وشدد مكتب نتانياهو مجددًا على التزامه "بإعادة جميع الأسرى، سواء الأحياء أو الأموات"، وفق نص البيان الصادر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية.