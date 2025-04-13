منع برلمانية بريطانية من دخول هونغ كونغ

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: على خلفية العلاقات المتوترة بين لندن وبكين، على ما يبدو، مُنعت نائبة في البرلمان البريطاني تنتمي للحزب الليبرالي الديمقراطي، من دخول هونغ كونغ.

وصرحت ويرا هوبهاوس لصحيفة (صنداي تايمز) أنها وصلت إلى مطار هونغ كونغ يوم الخميس بعد رحلة استغرقت 13 ساعة، حيث احتجزها الأمن واستجوبها وأُعيدت على متن رحلة عودة إلى المملكة المتحدة.

وكان من المقرر أن تزور حفيدها البالغ من العمر ثلاثة أشهر، ووصفت تصرفات السلطات الصينية بأنها "ضربة قاسية ومزعجة".

وقالت للصحيفة: "كان ابني ينتظر في صالة الوصول. لم أستطع حتى رؤيته أو معانقته، ولم أره منذ عام".

والسيدة هوبهاوس عضو في التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين (IPAC)، وقد انتقدت انتهاكات بكين المزعومة لحقوق الإنسان في كل من هونغ كونغ والتبت.

وسبق للصين أن حظرت أعضاء آخرين في التحالف، بمن فيهم السير إيان دنكان سميث ونصرت غني، بالإضافة إلى وزير الأمن السابق توم توجندهات.

ودعا زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، السير إد ديفي، وزير الخارجية إلى استدعاء السفير الصيني في أعقاب القرار، الذي وصفه بأنه "قاسٍ" و"غير مقبول بتاتًا".

وفي رسالة إلى ديفيد لامي، طلب زعيم الحزب من الوزير الكشف عن "سبب معاملة نائبة بريطانية وعائلتها بهذه الطريقة المروعة".

وقال السير إد: "نحن على ثقة من أنكم ستوافقون على أن هذا وضع مقلق للغاية. لا يمكن للمملكة المتحدة أن تسمح للحكومة الصينية بمحاولة تقويض ديمقراطيتنا من خلال ترهيب برلمانيينا".

وزعمت السيدة هوبهاوس أنها "أول نائبة تُمنع من دخول هونغ كونغ فور وصولها منذ عام ١٩٩٧".