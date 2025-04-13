أطباء ترامب يكشفون نتائج فحوصه الطبية

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف أطباء البيت الأبيض، اليوم الأحد، الحالة الصحية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أن خضع لفحوص طبية الجمعة.

وقال شون باربيلا طبيب الرئيس الأميركي إن الرئيس في "صحة ممتازة" بعدما أجرى أول فحوص طبية سنوية منذ عودته إلى الرئاسة.

وجاء في رسالة صادرة عن أطباء الرئاسة، وزعها البيت الأبيض "يظهر الرئيس ترامب صحة إدراكية وجسدية ممتازة وهو مؤهل بالكامل لتأدية مهامه كقائد أعلى ورئيس للبلاد".

وأكد الرئيس الأميركي، الجمعة، أنه يشعر بأنه في صحة "جيدة جدا" بعد خضوعه لفحص طبي سنوي.

وفي تقرير مفصّل، قال طبيب الرئاسة شون باربابيلا إن ترامب، الذي يزن 101 كيلوغرام، استشار ما لا يقل عن 14 متخصصا وخضع "لفحص عصبي كامل".

وفق التقرير "صحة ترامب ممتازة ووظائفه القلبية والرئوية والعصبية قوية، على غرار وضعه البدني عموما".

ولفت التقرير إلى أن الوضع الصحي لترامب مردّه "بشكل كبير أسلوب حياته"، مشيرا إلى أمور أخرى بينها "انتصاراته المتكرّرة في بطولات الغولف".

وتضمّن التقرير نتائج فحص الدم التي جاءت كلّها ضمن المعدلات الطبيعية، وكذلك الأدوية التي يتناولها لضبط مستوى الكوليسترول.

ولا يتناول ترامب الكحول ولا يدخّن، لكنه يجاهر بإكثاره من تناول المشروبات الغازية والوجبات السريعة.