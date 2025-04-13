الكويت ترحّب باستضافة سلطنة عُمان للمحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعربت دولة الكويت عن ترحيبها باستضافة سلطنة عُمان للمحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية.

وثمّنت الكويت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها, هذه الخطوة الإيجابية التي ستسهم في تعزيز السِّلم والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكّدةً دعمها وإيمانها بمسار الحوار والحلول الدبلوماسية؛ لتسوية المسائل الخلافية والنزاعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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