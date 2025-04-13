رويترز عن ترامب: المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي تمضي على نحو جيد

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، تأكيده أن "المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي تمضي على نحو جيد"، مشيرا الى أن "المحادثات بين أوكرانيا وروسيا قد تسير على ما يرام". وذكر ترامب أن "التضخم يتراجع والولايات المتحدة باتت تجني الكثير من الأموال".

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