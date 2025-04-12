شكرا لقرائتكم خبر عن صور| أقوى رياح منذ 75 عاما.. بكين تلغي مئات الرحلات الجوية بسبب العواصف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دفعت الرياح العاتية وخطر هبوب عواصف رملية بكين، اليوم السبت، إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق المتنزهات العامة، فيما تسببت العواصف في إسقاط المئات من الأشجار وتحطيم السيارات وإلحاق الضرر بالمنازل عبر العاصمة الصينية.

وألغى مطارا بكين الهائلان، بكين كابيتال وداشينج، 693 رحلة بحلول الثانية ظهرًا، وأصدرا تحذيرات بأن الطقس سوف يسوء أكثر سيما في شمال البلاد وعلى طول المناطق الساحلية.

وألغت الجهات المعنية المزيد من الرحلات الجوية ورحلات السكك الحديد في أجزاء أخرى من الصين.



أقوى رياح منذ 75 عامًا



وسجلت بعض أجزاء البلاد أقوى رياح تشهدها خلال أكثر من 75 عاما، حيث بلغت سرعتها ما يصل إلى 148 كيلومترا في الساعة.



وتتولد الرياح العاتية والعواصف الرملية في شمال الصين الجاف، حيث تحاط صحاري جوبي وتاكلاماكان بمروج وجبال وغابات.

وحاولت الصين على مدار عقود التخفيف من أثر العواصف الرملية، لاسيما في بكين، التي تقع على حافة منطقة قاحلة وحيث يمكن أن تقلل مثل تلك العواصف من الرؤية إلى انعدامها فعليا وتتسبب في عدم راحة للعين والأنف والأذن.