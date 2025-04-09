شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يقدم واجب العزاء في شقيقة نقيب الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة العامه لمسجد عمر مكرم بالتحرير لتقديم واجب العزاء لخالد البلشي نقيب الصحفيين في وفاة شقيقته انتصار البلشي.

كما حضر عدد كبير من الصحفيين و شيوخ المهنه بجانب أعضاء مجلس النقابه لتقديم واجب العزاء.

وكان خالد البلشى نقيب الصحفيين أعلن سابقا، عن وفاة شقيقته، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، شقيقتي انتصار فى ذمة الله، وتشييع الجنازة في المنوفية.











