سريع: أسقطنا طائرة أميركية معادية من نوع إم كيو 9 أثناء قيامها بعمل معاد

أعلن الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع أن "العدوان الأميركي شن ضربات على العديد من المواقع ما أدى لسقوط ضحايا مدنيين"، مؤكدا انه "أسقطنا طائرة أمريكية معادية من نوع إم كيو 9 أثناء قيامها بعمل معاد".

وشدد سريع على أن "عملياتنا لن تتوقف حتى وقف العدوان على غزة ووقف حصارها".