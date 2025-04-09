رويترز: ادارة ترامب تتحرك لاستئناف 6 من برامج المساعدات الخارجية التي أنهتها منها أنشطة برنامج الأغذية العالمي في لبنان

افادت وكالة "رويترز"٬ نقلا عن مصادر٬ بأن "إدارة الرّئيس الأميركي دونالد ترامب تتحرك لاستئناف 6 من برامج المساعدات الخارجية التي أنهتها"٬ لافتة الى ان "البرامج تشمل أنشطة برنامج الأغذية العالمي في لبنان وسوريا والصومال والأردن والعراق والإكوادور".
وكانت "رويترز" قد ذكرت الاثنين أن "إدارة ترامب أنهت برامج مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 12 دولة من بينها أفغانستان واليمن والصومال وسوريا، وهي برامج تتجاوز إجمالاً 1.3 مليار دولار".
والغت الإدارة الأميركية مساعدات خارجية بمليارات الدولارات منذ أن بدأ دونالد ترامب فترة ولايته الثانية في 20 كانون الثاني.
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