أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دملات 10 مسيّرات أوكرانية: 4 مسيرات فوق البحر الأسود قبالة سواحل جمهورية القرم، مسيرتان فوق أراضي مقاطعة فورونيج، مسيرتان فوق أراضي مقاطعة بينزا، ومسيرتان فوق أراضي جمهورية القرم".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: دمّرنا 10 مسيّرات أوكرانية فوق البحر الأسود والقرم ومقاطعتي فورونيج وبينزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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