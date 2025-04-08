وزير خارجية سوريا: شرعنا بإعادة هيكلة سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية بما يضمن تمثيلًا مشرفًا لبلدنا

أعلن وزير الخارجيّة السّوريّة ​أسعد الشيباني​ في تصريح، أنّ "بتوجيهات من الرّئيس السّوري أحمد الشرع، شرعنا في إعادة هيكلة سفاراتنا وبعثاتنا الدّبلوماسيّة، بما يضمن تمثيلًا مشرّفًا لسوريا وتقديم خدمات متميّزة للمواطنين السّوريّين في الخارج".

وكان قد كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجيّة لـ"الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا" مساء أمس، أنّ "وزير الخارجيّة أصدر قرارًا يقضي بنقل كلّ من سفيرَي سوريا في روسيا وفي السعودية، إلى الإدارة المركزيّة، وذلك في إطار حركة التّغييرات الدّبلوماسيّة الّتي بدأت للتّو"، مشيرًا إلى أنّه "سيتمّ تسيير شؤون السّفارتَين عبر القائم بالأعمال، ريثما يصدر رئيس الجمهوريّة التّعيينات الرّسميّة كبدلاء في المنصبَين خلال الفترة المقبلة".