الأرشمندريت يعقوب ترأس خدمة صلاة النوم الكبرى في كنيسة القديس نيقولاوس في برسا

ترأس رئيس دير سيدة البلمند البطريركي الأرشمندريت جورج يعقوب، خدمة صلاة النّوم الكبرى في كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة برسا الكورة، في حضور كاهن الرّعيّة الأب موسى شاطريه وأبناء الرّعيّة.

وفي ختام الصّلاة، فسّر الأرشمندريت يعقوب معنى الصّلاة وأصولها ومقوّماتها، مشدّدًا على "أهميّة ممارسة الصّلوات كما علّمها آباء الكنيسة".