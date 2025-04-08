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الأرشمندريت يعقوب ترأس خدمة صلاة النوم الكبرى في كنيسة القديس نيقولاوس في برسا

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الأرشمندريت يعقوب ترأس خدمة صلاة النوم الكبرى في كنيسة القديس نيقولاوس في برسا

ترأس رئيس دير سيدة البلمند البطريركي الأرشمندريت جورج يعقوب، خدمة صلاة النّوم الكبرى في كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة برسا الكورة، في حضور كاهن الرّعيّة الأب موسى شاطريه وأبناء الرّعيّة.

وفي ختام الصّلاة، فسّر الأرشمندريت يعقوب معنى الصّلاة وأصولها ومقوّماتها، مشدّدًا على "أهميّة ممارسة الصّلوات كما علّمها آباء الكنيسة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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