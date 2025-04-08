قوى الامن: توقيف سائق سرق سيّارة رب عمله السّابق بهدف إصلاحها

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، في بيان انه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، ونتيجةً لادّعاء أحد المواطنين، لدى مفرزة بيروت القضائية، ضدّ (ع. ف. مواليد عام 1981، لبناني) الذي كان يعمل لديه، بجرم سرقة سيّارته نوع بورش، بعد أن استلمها من محلّة الأشرفيّة بهدف إصلاحها وتواريه عن الأنظار".

وكشفت انه "من خلال التّوسّع بالتّحقيق والمتابعة والاستقصاءات والتّحريّات من قِبَل مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، تمكّنت عناصر المكتب المذكور من رصد المشتبه به والسّيّارة في محلّة أوتوستراد المتن السّريع - بياقوت، حيث أطبقت عليه وأوقفته في مركز عمله بتاريخ 3-4-2025، وضبطت السّيّارة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّه استلم السّيّارة من المدّعي بهدف إصلاحها ولكنه سرقها وتوارى عن الأنظار، وأعيدت السّيّارة إلى مالكها وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته".