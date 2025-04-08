عون عرض مع مرقص أوضاع مؤسسات الوزارة و"تلفزيون لبنان" واطلع على اوضاع الجامعة اللبنانية من بدران

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الإعلام بول مرقص الأوضاع العامة في البلاد، إضافة إلى أوضاع مؤسسات الوزارة و"تلفزيون لبنان". كما اطلع الرئيس عون من رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، على أوضاع الجامعة وحاجات الأساتذة والموظفين والطلاب فيها، بالإضافة إلى السبل الممكنة للمعالجة.

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