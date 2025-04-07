أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "شعبة المعلومات توصلّت إلى تحديد مكان وجود أحد المطلوبين في محلّة البيرة- عكّار، ويُدعى: "ذ. ف. ن." (مواليد عام 1990، لبناني)، وهو مطلوب بموجب 8 مذكّرات وخلاصات أحكام بجرائم: سلب، مخدّرات، حيازة أسلحة حربيّة وسكر ظاهر".
وأشارت في بلاف، إلى أنّ "بتاريخ 2025-04-04، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه بكمين محكم في المحلّة المذكورة"، موضحةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مطلوب بموجب 8 مذكرات وخلاصات أحكام بجرائم مختلفة في البيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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