قوى الأمن: توقيف مطلوب بموجب 8 مذكرات وخلاصات أحكام بجرائم مختلفة في البيرة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "​شعبة المعلومات​ توصلّت إلى تحديد مكان وجود أحد المطلوبين في محلّة ​البيرة​- عكّار، ويُدعى: "ذ. ف. ن." (مواليد عام 1990، لبناني)، وهو مطلوب بموجب 8 مذكّرات وخلاصات أحكام بجرائم: سلب، مخدّرات، حيازة أسلحة حربيّة وسكر ظاهر".

وأشارت في بلاف، إلى أنّ "بتاريخ 2025-04-04، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه بكمين محكم في المحلّة المذكورة"، موضحةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".