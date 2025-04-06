اورتاغوس اكدت بانها لم تطرح ملف التطبيع: متفائلة بالحكومة الجديدة في لبنان ونامل نزع سلاح جميع المليشيات بما فيها حزب الله في اسرع وقت ممكن

اشارت نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس الى انها متحمسة ومتفائلة بهذه الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، ونحن نطرح دائماً موضوع نزع سلاح حزب الله وليس الحزب فقط بل جميع الميليشيات في هذا البلد، ونستمر بالضغط على الحكومة لتطبيقٍ كاملٍ لوقف الأعمال العدائية، واملت نزع السلاح في أسرع وقت ممكن.

واوضحت أورتيغاس في حديث لـ "LBCI"، باننا "دعمنا الجيش اللبناني لسنوات طويلة من تدريب وتمويل ومعدات، والآن الجيش يقدر فعلًا بقيادة الرئيس جوزاف عون على فرض مزيدٍ من السلطة وسنساعده للوصول إلى هذه الأهداف، وكلّما استطاع الجيش اللبناني الوصول إلى أهدافه ونزع سلاح جميع الميليشيات كلما تحرّر الشعب اللبناني بشكل أسرع من النفوذ الأجنبي والإرهاب والخوف".

واردفت اورتاغوس "السلطة والشعب عليهم الاختيار: إما التعاون معنا لنزع سلاح حزب الله وتطبيق وقف الأعمال العدائية وإنهاء الفساد وسنكون شريكًا وصديقًا، اما خيار التباطؤ من قبل الحكومة والقادة وهنا لا يتوقعوا شراكة معنا"، واستطردت "لم أتحدث مع أحد في لبنان عن موضوع التطبيع، وما نركّز عليه الآن هو تنفيذ وقف الأعمال العدائية ونزع سلاح حزب الله والإصلاحات الاقتصادية، ونأمل أن نصل لاحقًا إلى مرحلة التفاوض وحلّ النزاعات الحدودية وغيرها من القضايا بين لبنان وإسرائيل".

واكدت بان رئيس الجمهورية لم يرفض أمامها إنشاء ثلاث لجان دبلوماسية لبحث ملف المعتقلين وترسيم الحدود وانسحاب الجيش الإسرائيلي.